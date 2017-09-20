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اليوم.. نظر معارضة راندا البحيري على حبسها سنة بتهمة التزوير

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر معارضة راندا البحيري على حبسها سنة بتهمة التزوير

04:01 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

اليوم.. نظر معارضة راندا البحيري على حبسها سنة بتهمة التزوير

راندا البحيري

كتب – محمود السعيد:

تواصل محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، نظر معارضة الفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبدالقادر، على حكم حبسهما سنة مع الشغل، لإدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

كانت محكمة عابدين قضت غيابيًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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