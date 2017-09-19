السيسي يبحث مع رئيس غانا تعزيز التعاون الاقتصادي

القاهرة - مصراوي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس غانا "نانا أكوفو أدو"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته بالالتقاء للمرة الأولى مع رئيس غانا منذ تنصيبه في شهر يناير الماضي، موجها له التهنئة للفوز بهذا المنصب ولما حققته غانا من استقرار سياسي ونجاحها في تنفيذ التحول الديمقراطي.

كما أعرب الرئيس عن أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيرا إلى الاستثمارات المصرية في العديد من القطاعات في غانا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس غانا أعرب عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تاريخية، مؤكدا تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى حرص بلاده على زيادة الاستثمارات المصرية بها، كما أعرب عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لأبناء غانا في مجالات بناء القدرات، مشيرا إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيسين ناقشا خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات بين البلدين، واتفقا على عقد اللجنة المشتركة قريبا لاستكشاف آفاق التعاون الممكنة، كما أكد الرئيسان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية لخدمة القضايا الأفريقية، وعلى رأسها قضايا السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب، والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس غانا لزيارة مصر في المستقبل القريب لاستئناف التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما رحب به الرئيس الغاني، موجها الدعوة كذلك للرئيس السيسي لزيارة بلاده.