أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وزير الرياضة يبحث أخر استعدادات مباراة مصر والكونغو مع «مجاهد وسويلم»

Google+ Print
وزير الرياضة يبحث أخر استعدادات مباراة مصر والكونغو مع «مجاهد وسويلم» وزير الرياضة يبحث أخر استعدادات مباراة مصر والكونغو مع «مجاهد وسويلم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، بمكتبه اليوم، وذلك لبحث أخر الترتيبات الخاصة بمباراة الوطني والكونغو التي ستقام على الجيش ببرج العرب.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

شاهد أيضا

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

و تناول اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة للمباراة من حيث كيفية تسهيل دخول الجماهير والتي من المقرر أن يبلغ عددهم حوالي 60 ألف متفرج بعد موافقة وزارة الداخلية على هذا العدد.

كما تم بحث الاستعانة بعدد من اتوبيسات النقل العام لنقل الجماهير من ساحة انتظار السيارات حتى الملعب والعودة وذلك منعًا لحدوث تكدثات وتوفير الراحة للجماهير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟