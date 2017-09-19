وزير الرياضة يبحث أخر استعدادات مباراة مصر والكونغو مع «مجاهد وسويلم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، بمكتبه اليوم، وذلك لبحث أخر الترتيبات الخاصة بمباراة المنتخب الوطني والكونغو التي ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

شاهد أيضا

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

و تناول اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة للمباراة من حيث كيفية تسهيل دخول الجماهير والتي من المقرر أن يبلغ عددهم حوالي 60 ألف متفرج بعد موافقة وزارة الداخلية على هذا العدد.

كما تم بحث الاستعانة بعدد من اتوبيسات النقل العام لنقل الجماهير من ساحة انتظار السيارات حتى الملعب والعودة وذلك منعًا لحدوث تكدثات وتوفير الراحة للجماهير.