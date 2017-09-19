الأمين العام للأمم المتحدة: أوقفوا الاضطهاد ضد "مسلمي الروهينجا"
الأمين العام للأمم المتحدة: أوقفوا الاضطهاد ضد "مسلمي الروهينجا"
06:28 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
نيويورك - (د ب أ):
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، حكومة ميانمار على إنهاء الحلقة المفرغة للاضطهاد والتمييز والتطرف والقمع العنيف التى تسببت في نزوح أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة.
كما دعا إلى السماح للأمم المتحدة والوكالات الانسانية بالوصول إلى إقليم راخين لتقديم المساعدات.
وقال: "يجب على السلطات فى ميانمار إنهاء العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأضاف: "يجب أن يتعاملوا أيضا مع مظالم الروهينجا التي تركت لوقت طويل للغاية".
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