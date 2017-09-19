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ضبط 2.5 طن مواد مخدرة و6 ملايين أقراص مخدرة ومنشطات جنسية خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

ضبط 2.5 طن مواد مخدرة و6 ملايين أقراص مخدرة ومنشطات جنسية خلال أسبوع

04:48 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ضبط 2.5 طن مواد مخدرة و6 ملايين أقراص مخدرة ومنشطات جنسية خلال أسبوع

أقراص مخدرة

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والاشتراك مع مختلف مديريات الأمن، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها إضافة إلى رصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود حملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي شنت بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي وجهات الوزارة المعنية خلال أسبوع عن ضبط 60 قضية "اتجار وتعاط في المواد المخدرة"، بلغ عدد المتهمين فيها 95 متهماً ضبط بحوزتهم نحو 5ر77 كجم من نبات البانجو المخدر وطن و308 آلاف كجم من مخدر الحشيش و5ر2 كجم من مخدر الهيروين و500 جم من مخدر الأفيون و3 ملايين و322 ألفا و130 قرصا مخدرا واستهداف 16 بؤرة إجرامية للإتجار فى المواد المخدرة.

كما أسفرت جهود الحملة التي شنها قطاع الأمن العام خلال أسبوع أيضا بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزي عن ضبط ألف و811 قضية "إتجار وتعاط في المواد المخدرة" ضبط خلالها نحو 982 كيلو و240 جراما من نبات البانجو المخدر و193 كجم من مخدر الحشيش و32 كجم من مخدر الهيروين و463 جم من مخدر الأفيون و900 جم من مخدر الأستوروكس و5ر7 كجم من مخدر الفودو و3 ملايين و15 ألفا و537 قرص منشط جنسي و147 ألفا و798 قرصا مخدرا، إضافة إلى ضبط 26 قطعة سلاح ناري متنوعة و93 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارى تكثيف الجهود واستمرار للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

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مصراوي Masrawy

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