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6 طرق لتنظيف الجزء الأبيض من حذاءك

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مصراوي Masrawy

6 طرق لتنظيف الجزء الأبيض من حذاءك

04:30 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

من هم أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال الأناقة في

الألبوم التالى

من هم أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال الأناقة في"Miss Egypt 2017"؟

 كتب - هشام عواض:

تنظيف الحذاء مهمة صعبة أو مملة للكثير منا، ولهذا نستسلم بارتداء الحذاء وهو متسخ، خاصة الحذاء الذي يكون الجزء الأسفل منه أبيض اللون.

وبحسب موقع "wikihow"، فهناك طريقة بسيطة لتنظيف حذائك، وهي:

- صنع محلول التنظيف

يمكنك صنع محلول تنظيف من مسحوق الغسيل والماء الدافئ، وذلك بمزج ربع كوب من مسحوق الغسيل مع كوبين من الماء الدافئ داخل وعاء كبير. إذا كان الحذاء شديد الاتساخ، فقد تحتاج إلى كمية إضافية من أجل فردة الحذاء الأخرى. إذا لم يكن لديك المسحوق الكافي لتنظيف الحذاء.

- صابون غسيل الأطباق

امزج ربع كوب من صابون غسيل الأطباق مع كوبين من الماء الدافئ.

- منظف الزجاج

امزج ربع كوب من منظف الزجاج مع كوبين من الماء الدافئ.

- الشامبو

امزج ربع كوب من الشامبو مع كوبين من الماء الدافئ.

- محلول تنظيف الأحذية

استخدم محلول تنظيف الأحذية القماشية الذي يُباع في محلات بيع المنظفات.

- بيكربونات الصوديوم

امزج ربع كوب مع ربع كوب ماء وافرك به الحذاء. 

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مصراوي Masrawy

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