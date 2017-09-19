اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والداخلية لن تُعاد تحت أي ظرف

التحرير

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أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والداخلية، التي أُقيمت في الجولة الثانية للدوري، وانتهت بفوز القلعة البيضاء (3-0)، لن تُعاد تحت أي ظرف.

وقال سويلم، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن إعادة المباراة تتم في حالة وجود خطأ إداري في تطبيق القانون، أما الأخطاء الفنية فلا تستوجب إعادة اللقاءات إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه إذا أعيد لقاء الزمالك والداخلية سيتم إعادة كل مباريات الدوري لوجود أخطاء بها.

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وكان عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أكد أن اللجنة ستتقدم بمذكرة ضد علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية، بعد هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الزمالك محمد معروف.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن اللجنة لن تتوانى في الدفاع عن حق الحكام وحمايتهم مؤكدًا أنه يجب على مسئولي الأندية احترام الحكام كما هو مطلوب من الحكام احترام الأندية.