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وزير التنمية في رحلة نهرية برشيد: لا تهاون مع التعديات على النيل

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية في رحلة نهرية برشيد: لا تهاون مع التعديات على النيل

03:15 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

حذر الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، من التعدي على حرم نهر النيل، مؤكدا أنه ستتم إزالة أي تعديات والتعامل معها فورا دون هوادة، قائلا: " كورنيش النيل فى جميع المحافظات المصرية ملك لكل المصريين".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي في مدينة رشيد، والتي أشار خلالها إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات، ومنها منطقة رشيد التي تتميز بالعديد من المقومات، موضحا أن هناك مخطط لتطوير المدينة من عام 2009.

وأضاف الشريف: "نريد محافظة البحيرة بلا أمية وأن يكون هناك مصنع فى كل قرية للقضاء على البطالة، والجامعات المصرية يجب أن يكون لها دور فى التنمية وتنفيذ المخططات التي تحقق الاكتفاء الذاتي داخل كل قرية وتجعلها منتجة".

وأوقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، شعلة النصر بمدينة رشيد، إيذانا بانطلاق إشارة بدء احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وافتتح الوزير معرض السلع الحرفية الذى يضم الصناعات الخزفية والخشبية والأركت ومعرضا للفنون التشكليلية والسجاد اليدوى والمشغولات والمفروشات.

عقب ذلك توجه الوزير وضيوف الاحتفال إلى ساحة مسجد أبي مندور الأثري، لافتتاح أعمال التطوير به من خلال رحلة نيلية من أمام مرسى ساحة الحرية إلى المسجد، ترافقهم قوارب التجديف وماراثون لسباق الدراجات على كورنيش النيل لبدء فاعليات برنامج الاحتفال.

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