محمد بن راشد يُطلق "تحدي الترجمة" لخدمة 50 مليون طالب عربي

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع "محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي" الذي يضم "تحدي الترجمة"، ويعد أكبر تحدي من نوعه في العالم العربي، ويهدف إلى ترجمة أكثر من 11 مليون كلمة، لإنتاج 5000 فيديو في مختلف مواد العلوم والرياضيات في عام واحد.

ويسعى التحدي إلى تعريب المحتوى وإعادة انتاجه وفق أرقى المعايير في المناهج الدراسية الدولية، ويكون متوفرا مجانا لأكثر من 50 مليون طالب عربي، حسب ما جاء في صحيفة البيان الإماراتية.

وقال بن راشد على موقع تويتر عقب إطلاق المشروع: "طرحُنا اليوم تحدٍّ أمام جميع العرب، وهو المساهمة معنا في ترجمة 11 مليون كلمة وإنتاج 5000 فيديو تعليمي خلال سنة واحدة".

وأضاف: "الهدف ترجمة أحد أكبر مواقع التعليم العالميةkhanacademy وتعريبه وإعادة إنتاجه، ويضم 5000 فيديو في العلوم والرياضيات لكافة مراحل التعليم".

وأشار إلى أن مشروعه يسعى إلى توفير مادة علمية قوية في الرياضيات والعلوم لكافة الطلاب العرب، موضحا أن المشروع خطوة أولى في طريق طويل لتحسين واقع التعليم العربي.

وكتب في تغريدة أخرى: "واقع التعليم في العالم العربي لا يرضي أحدًا"، ودعا جميع المهتمين بالتعليم في الوطن العربي مشاركة بلاده في هذا المشروع.

ومن المقرر أن يتم ترجمة محتوى الأكاديمية إلى 26 لغة إلى جانب اللغة الانجليزية، من بينها الفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والهندية، ويستفيد من موقع الأكاديمية 40 مليون طالب ومليونا معلّم شهرياً، إذ قدمت الأكاديمية حتى اليوم أكثر من مليار حصة تعليمية حول العالم.

ويستهدف المشروع متطوعين من مختلف أنحاء الوطن العربي، خصوصاً طلبة الترجمة المختصين في مجالات العلوم، ويخدم التحدي 50 مليون طالب عربي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فإن الباب مفتوح لتقديم طلبات التطوع، على أن ينتهي الموعد بتاريخ 18 أكتوبر، وتبدأ بعدها مرحلة الفرز في الأول من نوفمبر ليقع الاختيار على المتطوعين الأنسب والتواصل معهم في الثامن من نوفمبر، ليعملوا على ترجمة 5000 مقطع فيديو، ليتم نشرها عبر منصة متكاملة تطلق بعد عام من الآن.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم إنه سيتم توفير الفيديوهات التعليمية الخاصة بالتحدي من " أكاديمية خان" العالمية المرموقة، وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تأسست العام 2006 بهدف اتاحة فيديوهات تعليمية تُبثّ على موقع الأكاديمية على اليوتيوب لملايين الطلبة حول العالم في مختلف المناهج والمواد التعليمية.

وكان محمد بن راشد أطلق قبل عامين مشروع "تحدي القراءة العربي" وهو أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة 50 مليون كتاب خلال عامهم الدراسي بإجمالي جوائز بلغت ثلاثة ملايين دولار (نحو 11 مليون درهم).