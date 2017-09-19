ترامب الابن يتخلى عن حماية المخابرات الأمريكية لرغبته في مزيد من الخصوصية

نيويورك – (أ ش أ):

صرح مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية بأن دونالد ترامب ‏الابن، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر التخلي عن الحماية التي يحظى بها من جهاز المخابرات ‏الأمريكي، بسبب رغبته في مزيد من الخصوصية.‏

وكشف المسؤول - في تصريحات لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - أن‎ ‎جهاز المخابرات توقف الأسبوع الماضي عن حماية ترامب الابن، الذي يعيش في مدينة ‏نيويورك، ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب.‏

وأشار إلى أن ترامب الابن كان يسعى لمزيد من الخصوصية، مقارنة بما كان يحصل عليه في وجود فريق ‏من عملاء المخابرات يكونون برفقته أينما ذهب.

ولم تتمكن الصحيفة من الاتصال بدونالد ترامب الابن للتعليق على الأمر، كما لم يرد أي تعليق من البيت ‏الأبيض حتى الآن.‏

ووفقا للصحيفة، أوضح المسؤول أيضا أن مستشارة الرئيس ترامب كيليان كونواي، لن تحظى بعد الآن ‏كذلك بحماية عملاء جهاز المخابرات الأمريكية.

من جانبه، رفض جهاز المخابرات التعليق على حمايته لترامب الابن، وقالت المتحدثة باسم الجهاز كاثرين ‏ميلهون انه "لضمان امن من نحميهم وعائلاتهم، لن نؤكد من يتلقى حاليا حماية جهاز المخابرات". ‏

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن خطوات رفع حماية المخابرات عن ترامب الابن وكونواي، ورغم عدم ‏ارتباط الحالتين، ستمثل ارتياحا لجهاز المخابرات الذي أنهكت موارده وقوة العمل به بفعل حجم وأسلوب ‏حياة عائلة ترامب. ‏