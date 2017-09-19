أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حل لغز سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالعمرانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حل لغز سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالعمرانية

03:05 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

حل لغز سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالعمرانية

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 متهمين بسرقة نصف مليون جنيه من شركة بمنطقة العمرانية.

تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أشارت إلى أن كوافير حريمي هارب من 3 أحكام قضائية، استغل تردده على الشركة، وعلمه باحتفاظهم بمبالغ مالية بالخزينة، واتفق مع 5 آخرين على سرقتها.

كما أكدت جهود المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية، أن 3 متهمين صعدوا إلى مقر الشركة، واستولوا على الخزينة، وقموا بكسر بابها، والاستيلاء على 28 ألف دولار، و62 ألف جنيه، وألقوا بها في الرشاح.

وتمكن الرائد محمد داوود، رئيس مباحث العمرانية، من ضبط المتهمين، وأعدة مبلغ 14 ألف دولار، و35 ألف جنيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنقاذ زوجين "بين السما والأرض" داخل مصعد بأرض اللواء.. "شوفنا الموت

    أخبار

  • من أوسيم للساحل.. سقوط المتهم بقتل تباع خلال 24 ساعة

    أخبار

  • شاب في إمبابة.. تدخل للدفاع عن طفل فسقط قتيلا بـ"طعنة غدر"

    أخبار

  • مدير مباحث الجيزة يُكرم معاون مباحث الهرم لتميزه في العمل

    أخبار

إعلان

7a702a3aa6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها

"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها

رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا