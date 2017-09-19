حل لغز سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالعمرانية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 متهمين بسرقة نصف مليون جنيه من شركة بمنطقة العمرانية.

تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أشارت إلى أن كوافير حريمي هارب من 3 أحكام قضائية، استغل تردده على الشركة، وعلمه باحتفاظهم بمبالغ مالية بالخزينة، واتفق مع 5 آخرين على سرقتها.

كما أكدت جهود المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية، أن 3 متهمين صعدوا إلى مقر الشركة، واستولوا على الخزينة، وقموا بكسر بابها، والاستيلاء على 28 ألف دولار، و62 ألف جنيه، وألقوا بها في الرشاح.

وتمكن الرائد محمد داوود، رئيس مباحث العمرانية، من ضبط المتهمين، وأعدة مبلغ 14 ألف دولار، و35 ألف جنيه.