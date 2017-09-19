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السيسي يلقي بيان مصر أمام "الأمم المتحدة" ويلتقي عددًا من رؤساء الدول

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مصراوي Masrawy

يلقي بيان أمام "الأمم المتحدة" ويلتقي عددًا من رؤساء الدول

02:32 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي

نيويورك- (أ ش أ):

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، كما يلتقي برؤساء كل من البرازيل وقبرص ورومانيا وغانا وصربيا إلى جانب رئيس المجلس الأوربي، حيث يبحث الرئيس السيسي سبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك.

ويستعرض الرئيس السيسي، في كلمته رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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