مران الأهلي| محاضرة فيديو للاعبين.. ومشاركة الشامي وإصابة أزارو

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ألقي حسام البدري، المدير الفني للأهلي، محاضرة فيديو للاعبي الفريق المقيدين في القائمة الإفريقية، عقب المران الصباحي الذي أُقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص البدري خلال المحاضرة على شرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بمباراة الترجي التونسي التي يخوضها الفريق يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، فيما سمح الجهاز الفني لمجموعة اللاعبين غير المقيدين بالقائمة الإفريقية بالغياب عن المحاضرة.

كما حرص البدري على تخصيص فقرة، خلال المران، للتدريب على تسديد ركلات الجزاء، تحسبًا، للجوء لركلات الحزم الترجيحية، أمام الترجي.

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وشهد مران الفريق الصباحي، تعرض المهاجم وليد أزارو، لكدمة خفيفة في الكتف، خلال كرة مشتركة مع محمد نجيب، خرج على إثرها من التمرين، لتلقى العلاج، ثم عادا وأكمل المران مرة أخرى.

كما بدأ اللاعب السوري عبدالله الشامي الوافد الجديد، لصفوف القلعة الحمراء، أولى تدريباته مع الفريق، وخاض برنامج بدنى خاص تحت إشراف أنيس الشعلالي مدرب الأحمال، تمهيداً لتجهيزة، بدنيًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي (2-2).