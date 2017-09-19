إسماعيل يهنئ السيسي بحلول العام الهجري: سدد الله خطاكم للوفاء بمسئولياتكم

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بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، وجاء نص البرقية..

الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئــيــس الجمهـوريــة

"يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، هذه المناسبة التى كانت رمزا لتجسيد معانى الجهاد من أجل نشر قيم ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف.

وإننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة الجليلة، نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يعيدها وقد تحقق لوطننا وشعبنا العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالسلام والخير والازدهار".

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وفى سياق آخر، استقبل رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، كلا من الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، لمتابعة عدد من الملفات.

كان رئيس الوزراء، قد ترأس أمس الإثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة، والتى تعكس تقدما إيجابيا فى خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لا سيما فى ظل ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 مقابل 4.1% فى نفس الربع من العام المالى 2015/2016، إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى، وتحسن عجز الميزان التجارى، وانخفاض معدلات البطالة كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى العديد من القطاعات، كما تم بحث موقف الدين وخدمة هذا الدين خلال العام المالى 2017/2018.