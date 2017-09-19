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مدرب المنتخب: الأهلي قادر على تخطي الترجي بشرط (فيديو)

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مدرب المنتخب: الأهلي قادر على تخطي الترجي بشرط (فيديو) مدرب المنتخب: الأهلي قادر على تخطي الترجي بشرط (فيديو)

التحرير

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أكد أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني، إن لاعبي النادي الأهلي قادرون على تخطي الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على ملعب «رادس»، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت يوم السبت الماضي، على ملعب «برج العرب» بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويحتاج بطل لتحقيق الفوز بأى نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدفين للتأهل.

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وأضاف «نبيه»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة « sports»، أن لاعبي المارد الأحمر يجب أن يتحلوا بالاصرار والعزيمة والروح والرغبة، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وبمزيد من التركيز، يمكنهم الفوز على الترجي والعودة من تونس ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة.

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التحرير

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