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أطعمة تسبب إصفرار الأسنان وكيفية ازالتها بوصفات طبيعية

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أطعمة تسبب إصفرار الأسنان وكيفية ازالتها بوصفات طبيعية أطعمة تسبب إصفرار الأسنان وكيفية ازالتها بوصفات طبيعية

يسعى الكبار والصغار الى جمال أسنانهم، ويحرصون دائما على نظافتها، وهم يفضلون اللون الأبيض في أسنانهم، ويقومون بغسلها يوميا، لكى تبدو لامعة في غاية الجمال، وتعطي جمال لوجهك أيضا إلا أنها قد تتعرض إلى تغير لونها، وقال موقع ايت ديس نوت ذات أن هناك بعض الأطعمة مسئولة عن ظهور بقع على الأسنان والاصفرار، ويفضل عدم الإكثار من هذه الأطعمة.

الأطعمة المسئولة عن اصفرار الأسنان:

1.التوت.

2.القهوة.

3.الشاى.

4.الكارى.

5.الحلوى الصلبة.

6.صلصة الطماطم.

7.المشروبات الغازية.

8. البنجر.

9.عصير الكريز.

ولأن هده الأطعمة مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها لأن بعضها مفيدة للجسم والبعض الآخر لذيذ فيعشقه الصغار والكبار، ويحبه الكثيرون لذا نقدم لكى وصفات طبيعية قد تخلصك من اصفرار الأسنان

طرق طبيعية لتخلص من اصفرار الأسنان:

1.غسل الأسنان بيكربونات الصوديوم.

2.فرك الأسنان بقشر الموز.

3.فرك الأسنان بقشر البرتقال.

4.يتم استخدام الفراولة في التبيض.

مع المراعاة على غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون المفضل بعد كل طعام، وقبل النوم، وذلك للمحافظة عليها من عدم التسوس والاصفرار ولكى تبدو لامعه

 

المصدر : فايف

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