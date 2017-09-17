وزير القدس: إسرائيل تعتزم تدشين شبكة أنفاق لتهويد القدس ومحيطها

رام الله - (أ ش أ):

قال وزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعزل كافة القرى المحيطة بالقدس، وتعمل على خنقها وتهجير المواطنين منها؛ وخاصة بيت حنينا وبيت إكسا والولجة وغيرها من القرى المقدسية.

ونوه الحسيني - في تصريح صحفي، الأحد، إلى افتقار القرى المحيطة بالقدس للبنى التحتية اللازمة لتمكين صمود المواطنين في وجه السياسيات الاستعمارية الإسرائيلية، مشيراً إلى غياب موقف دولي واضح بشأن الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحيطها، بالرغم من اعتبارها انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تقدم الدعم الممكن للسكان الفلسطينيين في القرى المحيطة بالقدس لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم.

وقال الحسيني: "إنه من الضروري وضع استراتيجية لتعزيز صمود المواطنين"، مشيرًا إلى نية الاحتلال عمل شبكة من الأنفاق لتسهيل حركة المستعمرين وتسهيل تهويد القدس والأرض الفلسطينية المحتلة.

وكان الحسيني حذر من المخطط الاستعماري الإسرائيلي الذي يستهدف قرية الولجة، جنوب العاصمة المحتلة.