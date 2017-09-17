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​وزير المالية يصل القاهرة بعد المشاركة بمنتدى خليج البحرين الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

​وزير المالية يصل القاهرة بعد المشاركة بمنتدى خليج البحرين الاقتصادي

08:17 م الأحد 17 سبتمبر 2017

​وزير المالية يصل القاهرة بعد المشاركة بمنتدى خليج البحرين الاقتصادي

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، قادمًا من العاصمة البحرينية المنامة بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها في فعاليات منتدى خليج البحرين الاقتصادي "الجيو".

وأكد الجارحي على عمق الروابط السياسية والاقتصادية والاستثمارية الوثيقة بين البحرين ومصر، مشددا على أن المنامة والقاهرة تقفان على الدوام صفًا واحدًا في وجه جميع التحديات الراهنة.

وقال الجارحي إن باتت بمقدورها الآن بفضل التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في الفترة المقبلة، وأشار إلى أن البحرين يمكنها الاستفادة بصورة كبيرة من قطاع الأغذية والزراعة في مصر لتعزيز أمنها الغذائي باستثمارات غذائية وزراعية، نظرا لما تتمتع به مصر من ثروات طبيعية في هذا الشأن.

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