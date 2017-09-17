مستشار اقتصاد الصين: إقامة مدينة نسيج في مصر باستثمارات مليار دولار

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قال هان بينج، المستشار التجاري والاقتصادي الصيني، إن التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر يشهد تطورا إيجابيا، إذ تم الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الثانية لمنطقة التعاون الصيني المصري، في عين السخنة (تيدا) بمساحة 2 كيلومتر من إجمالي مساحتها 6 كيلومترات، والتي تم التوقيع على اتفاق بشأنها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للقاهرة العام الماضي.

وأضاف بينج، في تصريح له، اليوم الأحد، أن المرحلة الثانية من هذه المنطقة مستعدة لاستقبال المستثمرين، ووقعت بعض الشركات الصينية علي عقود مثل شركة دايون للدراجات البخارية وشركة أخرى في مجال صناعة السيارات، فضلا عن إقامة مدينة النسيج، مشيرا إلى قرب التوقيع على اتفاق لإقامة مركز لوجستيات في هذه المنطقة.

وتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في منطقة تيدا إلى ملياري دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، موضحا أن الشركات التي تعمل في المرحلة الأولي من منطقة (تيدا) مثل شركة جوشي للألياف الزجاجية، انتهت من المرحلة الثالثة هذا الشهر ووصل إجمالي إنتاجها 200 ألف طن سنويا، فضلا عن التوسع في مشروع إنتاج الغزول من الألياف الزجاجية من 5 خطوط إلى 12 خطا.

وأفاد المستشار الاقتصادي الصيني بأنه تم الانتهاء من بناء مصنع لإنتاج علف الدجاج في الإسكندرية، فضلا عن الانتهاء من بناء مصنع لتجميع السيارت في مدينة 6 أكتوبر، والتوسع في مشروع لإنتاج الخميرة في بني سويف، مشيرا إلى أن شركة "صينابيك" بالتعاون مع شركة آباتشي تضخ استثمارات جديدة سنويا لاستخراج النفط في مصر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من 800 كيلومتر من إجمالي 1200 ألف كيلومتر من شبكة نقل الكهرباء، الذي تم إنجازه في عام ونصف بسرعة كبيرة، وهذه الشبكة تغطي مصر وتربط بين محطات الكهرباء التي قامت ببنائها شركة سيمنز الألمانية.

وعن المشروعات المستقبلية، لفت بينج إلى أن الجانب الصيني يناقش حاليا مشروع مقاطعة مركز الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعتزم إحدى الشركات الصينية المنافسة على مناقصة مشروع الحمروين لإنتاج الفحم في سفاجا، لافتا إلى بدء التوسع في مشروع إنتاج العدادات الذكية المرشدة للكهرباء في غضون عام.

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وأشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي في مدينة العاشر من رمضان.

وحول الاتفاقيات الجديدة، توقع بينج قرب التوقيع على اتفاق لإقامة مقاطعة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاق أخر لإقامة مدينة النسيج الجديدة في منطقة (تيدا) باستثمارات أكثر من مليار دولار.

وعن التعاون المالي المالي، أفاد بينج بأنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاق بين البنوك الصينية والبنك المركزي وبعض البنوك التجارية المصرية وشركات التأمين، يتم بمقتضاها ضخ أكثر من 3 مليارات دولار لدعم وتمويل إقامة المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة، وبعضها لتمويل قطاع الاتصالات والمعلومات وبعضها للمشروعات العامة، بجانب الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه مع البنك المركزي المصري بشأن تبادل العملات المحلية بقيمة 2.3 مليار دولار ما يساوي 18 مليار يوان.

وحول تنمية محور قناة السويس، قال المستشار التجاري والاقتصادي الصيني إن قناة السويس تعد نقطة هامة بالنسبة لمبادرة الطريق والحزام ونولي اهتماما كبيرا بتنمية محور قناة السويس ونراقب تطورها، معربا عن إعجابه بالقرار الذي اتخذ لتوسيع هذه المنطقة لتضم شرق بورسعيد لتصبح جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة، فضلا عن التطورات الإيجابية بسرعة الاستجابة والتسهيلات التي تقدمها سلطات المنطقة الاقتصادية للمستثمرين الأجانب.

وأكد بينج أن قناة السويس الجديدة توفر تسهيلات جديدة للتجارة، والتي تعد عنصرا مكملا لنقل البضائع التي تتم من خلال القطار الصيني الذي يصل إلى أوروبا والتي تصل حمولته ما بين 20 إلى 30 طنا من الحاويات، بينما السفن الصينية التي تمر عبر قناة السويس يمكن أن تحمل 90 ألف طن من الحاويات.

وحول مبادرة الحزام والطريق، أشار إلى أن هذه المبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2013 وترتكز على 5 محاور رئيسية وهي: تنسيق السياسات وربط البنية التحتية والتجارة والاستثمار والاندماج المالي والتبادل بين الشعوب مشيدا بتأييد مصر الفوري لها.