نقابة مرافقي المجموعات السياحية بالبحر الأحمر تدشن حملة تسوق جديدة

كتب : صلاح عبدالله الجمعة 26-07-2013 13:05

أعلنت نقابة مرافقي المجموعات السياحية (تحت التأسيس) بالبحر الأحمر، تدشين الحملة الإلكترونية للتسويق السياحي لتوضيح الأوضاع في المدن السياحية إلى العالم، وتتكون الحملة من مجموعة من الشباب المتطوعين من مرافقي المجموعات السياحية ومتحدثي اللغات.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن الهدف من الحملة مواجهة الهجمة الشرسة التي يوجهها الإعلام الذي يسيطرعليه كيانات لا تتمنى الخير لمصر من تصوير الوضع في المدن السياحية على أنه كارثي وخطر على السائح والإنذارات بعدم زيارة المدن السياحية مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتهدف النقابة إلى نقل أخبار المحافظات السياحية يوميا على هذه المواقع مع وضع صور توضح جمال طبيعة المدن السياحية في مصر ودرجة الحرارة اليومية ودرجة حرارة البحر ونشر صور الأماكن الأثرية ومقارنات بين مصر وأي مكان آخر في العالم ومعلومات عن الحضارة الفرعونية والقبطية والإسلامية، وتوضيح عادات وتقاليد المصريين بعيدا عن التشويه.