أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

برنت يتراجع بسبب ضعف الطلب

Google+ Print
برنت يتراجع بسبب ضعف الطلب برنت يتراجع بسبب ضعف الطلب

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، فى ظل مخاوف من التباطؤ الاقتصادى فى الصين، وارتفاع إنتاج النفط فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فى عدة عقود، لكنها ظلت أعلى من 107 دولارات للبرميل، نتيجة ضعف الدولار، وتوقف إمدادات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوياته فى شهر مقابل سلة عملات رئيسية، وهو ما شجع أصحاب العملات الأخرى على شراء سلع أولية مقومة بالدولار مثل النفط.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا إلى 107.49 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 46 سنتا أمس الخميس، وهبط الخام الأمريكى تسليم سبتمبر 36 سنتا إلى 105.13 دولار.

وبالرغم من ضعف الدولار وتوقف إمدادات من ليبيا والعراق فإن خام برنت يوشك على تسجيل انخفاض للأسبوع الثانى على التوالى، وقد يسجل الخام الأمريكى أول انخفاض أسبوعى له فى خمسة أسابيع، إذ إن التباطؤ الاقتصادى فى الصين يضغط على الأسعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة