برنت يتراجع بسبب ضعف الطلب

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، فى ظل مخاوف من التباطؤ الاقتصادى فى الصين، وارتفاع إنتاج النفط فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فى عدة عقود، لكنها ظلت أعلى من 107 دولارات للبرميل، نتيجة ضعف الدولار، وتوقف إمدادات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوياته فى شهر مقابل سلة عملات رئيسية، وهو ما شجع أصحاب العملات الأخرى على شراء سلع أولية مقومة بالدولار مثل النفط.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا إلى 107.49 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 46 سنتا أمس الخميس، وهبط الخام الأمريكى تسليم سبتمبر 36 سنتا إلى 105.13 دولار.

وبالرغم من ضعف الدولار وتوقف إمدادات من ليبيا والعراق فإن خام برنت يوشك على تسجيل انخفاض للأسبوع الثانى على التوالى، وقد يسجل الخام الأمريكى أول انخفاض أسبوعى له فى خمسة أسابيع، إذ إن التباطؤ الاقتصادى فى الصين يضغط على الأسعار.