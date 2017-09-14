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بالصور.. ملكة جمال البرتغال تزور معبد أبو سمبل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ملكة جمال البرتغال تزور معبد أبو سمبل

11:18 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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ضبط 6 أطنان مخلفات دواجن قبل تصنيعها

الألبوم التالى

ضبط 6 أطنان مخلفات دواجن قبل تصنيعها "لانشون وبرجر" بالإسماعيلية

أسوان - إيهاب عمران:

زارت ملكة جمال البرتغال ووصيفاتها الثلاث، معبد أبو سمبل، اليوم الخميس، في إطار زيارتها للمعالم الأثرية والسياحية بمصر.

وقال حسام عبود مدير عام أثار أبو سمبل: "إن فيليبيا باروسو ملكة جمال البرتغال زارت ووصيفاتها الثلاث معبد أبو سمبل، في إطار زيارتهن لمحافظة أسوان".

وأضاف عبود، أن "باروسو" حضرت الى بدعوة من هيئة تنشيط السياحة، ومعها 12 صحفيًا برتغاليًا من أجل مشاهدة الآثار مصر الفرعونية وعمل دعاية سياحية لمصر وأسوان في البرتغال.

وأبدت ملكة جمال البرتغال، والوفد المرافق، سعادتهم البالغة بزيارة مصر وانبهارهم بآثارها، وحرصت على التقاط الصور التذكارية في كل جنبات المعبد

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