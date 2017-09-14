من التحرش والراقصات لبيع تأشيرات الحج.. سقطات النواب تحت القبة

التحرير

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لا يمكنك حصر الجرائم التي ارتكبها كثيرون تحت قبة البرلمان المصري العريق.. فهم مثل كافة الفئات بينهم من ناضل وحارب وانتصر أو خاب.. وبينهم من استغل وفسد وباع ضميره.. وأيضا من كان له دورا كبيرا في إحداث تغيرات إيجابية على التشريعات والقوانين ومن ثم الحياة العامة في مصر.

مأساة الحياة النيابية في مصر، تكمن في كم من الشخصيات جلست تحت القبة لسنوات دون أي دور أو إنجاز يذكر مفضلين الصمت، وآخرون كانوا هنا فقط تنفيذا لأوامر الحزب أو التيار السياسي التابعين له، ومن هذا الرحم ولدت الأخطاء وربما الفضائح في بعض الأوقات.

جريمة بيع بعض النواب لتأشيرات الحج المجانية، والتي منحهم إياها يحيى راشد وزير السياحة.. على سبيل المجاملة، وحفاظا على منصبه، لم تكن الأولى، فقد شهد البرلمان المصري على مر العصور ما هو أفجع.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المخالفات..

نواب سميحة في برلمان 2005

تورط ثلاثة نواب عن الحزب "الوطني" الحاكم سابقًا بالغربية هم: عبدالفتاح أمين عبد الكريم، محمد أحمد زايد البسطويسي، حمادة سعد مع إحدى بائعات الهوى، تدعى "سميحة" حيث اتفق الثلاثة على ملاقاة السيدة خارج المحافظة تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميلهم النائب وقتها عبد المحسن داود، بشارع جامعة الدول العربية.

واتفقوا معها على مبلغ ما نظير ممارسة الجنس معهم، وعندما انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقي الأتعاب، وعليه توجهت إلى زميل لهم كان على خلاف معهم وسجلت معه تفاصيل الواقعة بالكامل، ووصل الأمر إلى المجلس الذي قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورطهم في القضية.

هاني سرور وحفلة رقص وخمر

على الرغم من قضية أكياس الدم الملوثة والتي حكم عليه فيها بالحبس 3سنوات، كان سرور بطلاً لفضيحة أخرى عندما تداول بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا له، برفقة فتيات في أوضاع مخلة بالآداب بأحد الملاهي الليلية بالقاهرة، وتخللها الرقص واحتساء الخمور.

سيديهات الليل

قبل أن يخرج حيدر بغدادي من برلمان 2005 كان الحزب العربي الناصري اتخذ قرار فصله من الحزب ثم انضم بعدها للحزب الوطني، وفي تصفية حسابات معه من قبل زملائه في الحزب الوطني نتيجة مناقشته في فضيحة أكياس الدم، قاموا بتصويره أثناء وجوده في ملهى ليلي وهو يقبل الراقصة، ونشرت له صور في بعض الصحف بجانب "سي دي" يحوي فيلمًا كاملًا في سهرة مع فتاة من فتيات الليل.

فعل فاضح بالطريق الزراعي

اتهم علي ونيس النائب السابق عن حزب النور عام 2012 بممارسة فعل فاضح داخل سيارة ملاكي مع فتاه منتقبة، حيث جرى ضبطه على يد أفراد دورية أمنية مع فتاة جامعية منتقبة تدعى نسرين، فى سيارة ملاكى في وضع مخل على جانب طريق مصر - الإسكندرية الزراعي بطوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البلكيمي وسما المصري

تبادل النائب أنور البلكيمي عضو مجلس النواب عن دائرة منوف، الاتهامات مع الراقصة سما المصري، بعد انتشار أخبار تفيد بوجود علاقة بينهما، وتصريح الراقصة بتعرضها للتهديد منه، مؤكدة أنه تزوجها عرفيًا، إلا أنه نفى كل تلك الادعائات، وبعدها أقال حزب النور البلكيمي من الحزب، وقدموا مذكرة لرئيس مجلس الشعب المنحل لإسقاط عضويته.

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خالد يوسف وزوجة عميد

اتهم النائب خالد يوسف، بالتحرش بزوجة عميد كلية بالإسكندرية، ونشر الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، صورًا فاضحة في أوضاع مخلة مع سيدات، هي الأولى من نوعها من الفضائح التي تلاحق نواب الشعب.

وتقدم وقتها الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ببلاغ إلى النائب العام ضد النائب خالد يوسف، بتهمة التحرش بزوجته، كما تقدم ببلاغ آخر يتضمن 20 فيديو إباحيًا للمخرج في أوضاع مخلة مع عدد من الفتيات.

أسامة شرشر ومقطع فيديو جنسي

علمت التحرير من مصادر أن النائب أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، أرسل فيديو جنسي عبر واتس أب في جروب سري لعدد من النواب يخص النائب خالد يوسف.

وأكد أسامة شرشر، أن حسابه الشخصى على واتس اب قد تم اختراقه، وإرسال الفيديو للعديد من النواب والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى مجلس النواب، لافتا إلى أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير أخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس اب.

وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث "عابد " قائلا ": الرسالة وصلت لافتا إلى أن هناك أمور عدم البيان فيها إيضاح وذلك الأمر غير مقبول وسأتخذ الإجراءات اللازمة لافتا إلى أنه سيخطر مباحث الاتصالات لتتبع من أين جأت تلك الرسالة وسيتم إخطار النائب العام بذلك لمباشرة التحقيقات.

توفيق عكاشة والسفير الإسرائيلي

أثار لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي جدلا داخل البرلمان، واعتدى أحد النواب عليه بالحذاء أثناء جلسة عامة، ووافق المجلس النواب على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، بعدما تقدم عشرات الأعضاء بطلبات لإسقاط عضوية النائب عقب مقابلته للسفير الإسرائيلي.

وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، قبل بدء الجلسة إن التصويت على إسقاط عضوية عكاشة بسبب خوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الاسرائيلي.

وكان المجلس قد شكل لجنة داخلية للتحقيق مع عكاشة بعد لقائه السفير الاسرائيلي حاييم كورين، وأوصت اللجنة بحرمانه من حضور جلسات المجلس لمدة سنة، لكن أعضاء البرلمان رفضوا التوصية التي اعتبروها غير كافية وبدأوا التصويت على إسقاط عضوية عكاشة.

وقال عكاشة إنه ناقش مع كورين قضايا تتعلق بسد النهضة الإثيوبي والعلاقات بين البلدين، وهو ما اعتبره نواب مساسا بالأمن القومي.

نواب العلاج

14 نائبا تورطوا فيما عرفت بـ"قضية نواب العلاج"، في جريمة إهدار أكثر من مليار و500 مليون جنيه من أموال الدولة في بيع قرارات العلاج على نفقة الدولة.