سعر الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سمر العشري

سعر الذهب اليوم، نقدم لحضرتكم تحديث لحظى لـ سعر الذهب في مصر اليوم، وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الخميس 14-9-2017

السعر العالمي : 1,346.64 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 746 إلى 749 عيار 22 684 إلى 686 عيار 21 653 إلى 655 عيار 18 560 إلى 561 عيار 14 435 إلى 437 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23,209 إلى 23,281 الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240 الكيلو 746,286 إلى 748,571

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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