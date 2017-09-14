محافظ الإسماعيلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "محمود منصور" على مدرسة
محافظ الإسماعيلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "محمود منصور" على مدرسة
12:27 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
توجه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، رافقه محمد عبد السلام الصيرة سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، وسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير، والمقدم هشام محمد علي، المستشار العسكري، لمنزل أسرة الشهيد محمود منصور، بقرية أبو راجح التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، والذي استُشهد في العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة العريش بشمال سيناء.
وقدّم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، وأصدر تعليماته بإطلاق اسمه على مدرسة أبو صوير الثانوية المشتركة.
كان الأهالي، شيعوا، أمس الأربعاء، جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. تشييع جثمان المجند "محمد عوض" بمسقط رأسه بكفر الشيخ
-
بالصور.. مشاركة شعبية ورسمية في تشييع جثمان شهيد حادث العريش بالإسماعيلية
-
ضبط 29 محكومًا عليهم و131 مخالفة مرورية بشمال سيناء
-
والد شهيد سيناء بالإسماعيلية: "كان نفسي أشوفه عريس".. ورفاقه: "كان
إعلان
إعلان