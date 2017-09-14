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محافظ الإسماعيلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "محمود منصور" على مدرسة

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "محمود منصور" على مدرسة

12:27 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

توجه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، رافقه محمد عبد السلام الصيرة سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، وسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير، والمقدم هشام محمد علي، المستشار العسكري، لمنزل أسرة الشهيد محمود منصور، بقرية أبو راجح التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، والذي استُشهد في العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة العريش بشمال سيناء.

وقدّم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، وأصدر تعليماته بإطلاق اسمه على مدرسة أبو صوير الثانوية المشتركة.

كان الأهالي، شيعوا، أمس الأربعاء، جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة.

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