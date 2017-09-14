جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب18 لفافة بانجو (صور)

بالصور- محافظ بورسعيد: لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من نبات البانجو المخدر.

ووردت إخبارية مشتركة بالتنسيق بين إدارة منفذ النصر الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية ومباحث المنفذ، بوجود معلومات مفادها اعتزام المدعو "م.ه.ج"، سائق السيارة رقم "ط أ د 7936" تهريب وإخفاء كمية من المواد المخدرة داخل جسم السيارة.

وأسفرت عملية تفتيش السيارة بمعرفة لجنة جمركية أمنية مشتركة، عن ضبط 18 لفافة سوداء بلاصق شفاف اللون من نبات عُشبي جاف أخضر اللون ذو رائحة نفاذة، يشتبه أن يكون لمخدر البانجو، بمخزنين تم تصنعيهما بأرضية السيارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.