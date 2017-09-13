فخري الفقي: الأسعار ستنخفض مع بداية 2018

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قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه مع بداية عام 2018، ستنخفض الأسعار تدريجيًا، وكذلك سنشهد أيضًا انخفاضًا تدريجيًا في معدلات التضخم.

أضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن انخفاض معدلات التضخم في مصر يعد من نتائج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى، يجعل الإنسان أكثر قدرة على الإنتاج والادخار.

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أوضح أن مثل هذه المؤتمرات تؤدي إلى الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يضم 94 دولة في التحالف، ويشارك به نحو 800 مسئول وخبير، متابعًا أن تحالف الشمول المالي يضم أربع مجموعات إلى جانب التحالف العربي، وأن المؤتمر فرصة للترويج لتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.