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دوري الأبطال| صلاح يسجل في تعادل ليفربول وإشبيلية (فيديو)

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دوري الأبطال| صلاح يسجل في تعادل ليفربول وإشبيلية (فيديو) دوري الأبطال| صلاح يسجل في تعادل ليفربول وإشبيلية (فيديو)

التحرير

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تعادل ليفربول الإنجليزي، أمام ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل المهاجم الفرنسي وسام بن يدير هدف التقدم لإشبيلية في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الريدز في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم البرازيلي فيرمينيو، ثم تقدم النجم المصري محمد صلاح لليفربول بالهدفي الثاني في الدقيقة 37، بعد مجهود فردي رائع، حيث استعاد الكرة مرة أخرى بعد أن فقدها، ثم سدد في قدم مدافع إشبيلية وسكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، تمكن الضيوف من ادراك التعادل في الدقيقة 72، عن طريق خواكين كوريا، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

بهذه النتيجة رفع كلا الفريقين رصيده في المجموعة الخامسة إلى نقطة وحيدة، وهو نفس رصيد سبارتاك موسكو، وماريبور السلوفيني، الذين انتهت مباراتهم بالتعادل الإيجابي 1-1. 

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هدف محمد صلاح..
 

أهداف اللقاء..

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التحرير

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