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قاتل مدرس الباجور يكشف سر الجريمة: "الديون السبب"

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مصراوي Masrawy

قاتل مدرس الباجور يكشف سر الجريمة: "الديون السبب"

10:47 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مديرية أمن المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لم يتوقع "علاء. س" صاحب سوبر ماركت بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، أن جريمته ستُكشف بعد ٢٤ ساعة من ارتكابها، حيث قتل مدرسًا لسرقة أمواله، ولم يكتف بذلك بل قام بتسديد ديونه عقب تنفيذ جريمته بساعة.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث الباجور، بالعثور على جثة عماد عبد الباري عبد القادر، ٤٧ عامًا، مُدرس بمدرسة الفتح بكفر الباجور، وبه طلقة في الرأس بجوار سيارته الملاكي على الطريق.

وتوصلت جھود فریق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "علاء . س.م" 34 سنة، صاحب سوبر ماركت، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالیة، وأنه على علم بأن المجني علیه یعمل بتغییر النقد الأجنبي فاستدرجه بحجة تغییر نقد أجنبي للمجني علیه وطلب منه إحضار ما لدیه من أموال مصرية لتغییرھا بالنقد الأجنبي.

وحال سیرھما بطریق "الباجور – كوم الضبع" بحجة أن ھناك شخصًا ىخر سیحضر بالنقد الأجنبي، غافله وأطلق عیارًا ناريًا أصابه برأسه من الخلف، ما أودى بحیاته، واستولى على حقیبة كانت بالمقعد الخلفي بداخلھا مبلغ مالي 290 ألف جنیه.

وبإرشاد المتھم، جرى ضبط باقي المبلغ المالي والسلاح المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش" وبداخله فارغ من ذات العیار.

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