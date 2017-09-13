​الأزهر ينعي شهيدي الواجب الوطني بسيناء.. ويشيد بتضحيات القوات المسلحة

القاهرة- أ ش أ:

نعى الأزهر الشريف، استشهاد اثنين من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، خلال تصديهما لهجوم إرهابي غادر، استهدف أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وأكد الأزهر الشريف فى بيان مساء اليوم الأربعاء، فخره واعتزازه بما يبذله جنود قواتنا المسلحة وقوات الشرطة البواسل من تضحيات في مواجهة الإرهاب الجبان.

كما أشاد الأزهر بالجسارة والشجاعة التي أبداها الشهيدان وزملاؤهم، ونجاحهم في تكبيد الإرهابيين خسائر جسيمة، وإفشال هجومهم.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرتهما، سائلًا الله -تعالى- أن یتغمدھما بواسع رحمته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.