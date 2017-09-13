بالصور- محافظ بورسعيد: لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم
بالصور- محافظ بورسعيد: لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم
10:29 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- 113 مدرسة مؤجرة بسوهاج آيلة للسقوط.. ومصدر بـ"التعليم" يرد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم.
وطالب "الغضبان"، أبناء بورسعيد، خلال لقائه بقيادات التعليم، بكشف الفساد باعتباره آفة من الآفات التي تعوق التنمية في المجتمع، مؤكدًا على أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية باعتباره أساس تقدم الأمم.
ووجه المحافظ، التحية والتقدير لقيادات التعليم بالمحافظة، لجهدهم خلال المرحلة السابقة، والذي ساهم في نجاح المنظومة التعليمية ببورسعيد، مناقشًا معهم استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
توجيهات حكومية بسرعة الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد
-
محافظ بورسعيد: افتتاح حديقة "سعد زغلول" في ذكرى احتفالات حرب أكتوبر
-
أولياء أمور عن الزي المدرسي بالمنيا: "بدون رقابة".. والحل في التفصيل
-
"تعليم القليوبية": قوافل متابعة للإدارات والمدارس و300 معلم لسد العجز
إعلان
إعلان