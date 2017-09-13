بالصور- محافظ بورسعيد: لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم.

وطالب "الغضبان"، أبناء بورسعيد، خلال لقائه بقيادات التعليم، بكشف الفساد باعتباره آفة من الآفات التي تعوق التنمية في المجتمع، مؤكدًا على أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية باعتباره أساس تقدم الأمم.

ووجه المحافظ، التحية والتقدير لقيادات التعليم بالمحافظة، لجهدهم خلال المرحلة السابقة، والذي ساهم في نجاح المنظومة التعليمية ببورسعيد، مناقشًا معهم استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.