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توقيف امرأة بالقرب من مدرسة الأمير جورج في لندن

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مصراوي Masrawy

توقيف امرأة بالقرب من مدرسة الأمير جورج في لندن

10:13 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

توقيف امرأة بالقرب من مدرسة الأمير جورج في لندن

أرشيفية

برلين - (د ب أ):

أعتقلت السلطات البريطانية إمرأة، 40 عاما، للاشتباه في محاولتها اقتحام المدرسة الخاصة التي بدأ الأمير جورج الدراسة فيها الأسبوع الماضي فى جنوب غرب لندن.

وقالت الشرطة فى بيان، اليوم الأربعاء، إنها تتواصل مع مدرسة "توماس باترسيا" لمراجعة ترتيباتها الأمنية.

وأضاف البيان أن المرأة اعتقلت للاشتباه فى محاولتها السطو بالقرب من المدرسة، وما زالت رهن الاعتقال فى مركز شرطة بجنوب لندن.

وتبلغ الرسوم السنوية الأساسية لسنة الاستقبال في المدرسة الإعدادية حوالي 18 ألف جنيه استرليني (23400 دولار).

يذكر أن الأمير جورج (4 سنوات) هو الثالث في ترتيب العرش البريطاني، خلف والده الأمير وليام، وجده الأمير تشارلز.

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مصراوي Masrawy

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