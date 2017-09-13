​"الأعلى للإعلام" ينتهي من مناقشة مشروع ضوابط إنشاء شركات بحوث المشاهدة

كتبت - هاجر حسني:

انتهى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، في اجتماعه اليوم، من مناقشة مشروع معايير وضوابط إنشاء شركات بحوث الاستماع والمشاهدة والتحقق من الانتشار، بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الإتصالات وجهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والعديد من الخبراء وأساتذة الإقتصاد.

وقال مكرم في تصريحات صحفية، إن المجلس توافق على ضرورة أن تنتهي الصياغة النهائية من قانون حرية تداول المعلومات خلال 15 يومًأ، على أن تبدأ أول قراءة له أول أكتوبر لعرضه على الصحفيين والجمعيات العمومية والمؤسسات الصحفية، مضيفًا: "سنحاول كسب الرأي العام الصحفي قبل عرضه على مجلس النواب".

وأوضح رئيس المجلس أن الهدف من هذا القانون إتاحة المعلومات والوثائق الرسمية أن تظهر بعد فترة زمنية محدد دون حجب.