التعليم العالي: أماكن شاغرة بـ43 معهد.. وغلق باب التحويلات نهائياً غدًا​

كتب- محمد قاسم:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، إن مكتب التنسيق قبِل 85% من إجمالي طلبات التحويل الالكتروني لطلاب المرحلة الثالثة البالغ إجمالها 65 ألف طالب تقدموا بطلبات تحويل إلكترونية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن الطلاب الذين لم يتم تحويلهم إلكترونيا تم تنسيقهم وفقا لرغباتهم ومجموع درجاتهم، كما لم يتم قبول تحويلهم إلكترونيا لأن المعاهد التي يرغبون في التحويل إليها اكتفت بالأعداد المحددة لها، كما تم استيفاء هذه المعاهد لنسبة التحويلات المقررة وقدرها 10% من عدد الطلاب المقبولين بها.

وأعلنت الوزارة أنه ما يزال هناك 43 معهدًا بها أماكن شاغرة ومفتوحة للطلاب للتحويل إلكترونيا.

وأكدت الوزارة أنها ستغلق نهائياً مساء غد الخميس باب التحويل الإلكتروني استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأهابب الوزارة بكافة الطلاب الالتزام بترشيحاتهم أو استغلال فرصة التحويل الإلكتروني المتاحة حتى مساء غد الخميس للمعاهد التي بها أماكن شاغرة.