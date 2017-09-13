الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بين الحجاج المصريين لـ92 حالة
الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بين الحجاج المصريين لـ92 حالة
09:18 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة حاج جديد من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 92.
وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية في بيان صحفي، أن المتوفية هي الحاجة سالمة حتيتة حمدان خليفة، تبلغ من العمر 60 عاما، تتبع حج القرعة، من محافظة الاسكندرية، توفيت بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.
وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مشيراً إلى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
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