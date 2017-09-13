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الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بين الحجاج المصريين لـ92 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بين الحجاج المصريين لـ92 حالة

09:18 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بين الحجاج المصريين لـ92 حالة

أرشيفية

كتب-​ أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة حاج جديد من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 92.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية في بيان صحفي، أن المتوفية هي الحاجة سالمة حتيتة حمدان خليفة، تبلغ من العمر 60 عاما، تتبع حج القرعة، من محافظة الاسكندرية، توفيت بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مشيراً إلى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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