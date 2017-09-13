جابريل ولافروف يدعمان قرار مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية
جابريل ولافروف يدعمان قرار مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية
09:22 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل
موسكو - (د ب أ):
أكد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، دعمهما للقرار الأخير للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.
وقالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الوزيرين تشاورا هاتفيا اليوم بشأن سبل بناء الثقة وخفض التوترات.
وفي الوقت ذاته أدان الوزيران تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
وفرض مجلس الأمن الاثنين الماضي عقوبات جديدة على القيادة الشيوعية في كوريا الشمالية.
ولم تعترض روسيا على القرار رغم أنها تمتلك حق الاعتراض "الفيتو" حيث كانت ترفض في السابق فرض أي إجراءات عقابية جديدة على كوريا الشمالية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير خارجية فلسطين: سنعمل على إفشال جهود إسرائيل لنيل عضوية مجلس الأمن
-
كوريا الشمالية تعد بتسريع برامجها العسكرية رغم العقوبات
-
مصر تدعو مجلس الأمن لبحث ''التطهير العرقي'' ضد الروهينجا
-
باحث أمريكي: تأجيل التفاوض مع بيونج يانج يقلص نفوذ واشنطن
إعلان
إعلان