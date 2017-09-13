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جابريل ولافروف يدعمان قرار مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

جابريل ولافروف يدعمان قرار مجلس الأمن بشأن

09:22 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

جابريل ولافروف يدعمان قرار مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

موسكو - (د ب أ): 

أكد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، دعمهما للقرار الأخير للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وقالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الوزيرين تشاورا هاتفيا اليوم بشأن سبل بناء الثقة وخفض التوترات.

وفي الوقت ذاته أدان الوزيران تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

وفرض مجلس الأمن الاثنين الماضي عقوبات جديدة على القيادة الشيوعية في كوريا الشمالية.

ولم تعترض على القرار رغم أنها تمتلك حق الاعتراض "الفيتو" حيث كانت ترفض في السابق فرض أي إجراءات عقابية جديدة على كوريا الشمالية.

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