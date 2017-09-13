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"التعليم العالي": إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية غدًا

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مصراوي Masrawy

"التعليم العالي": إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية غدًا

09:00 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- محمد قاسم:

تُعلن وزارة التعليم العالي، غدًا الخميس، نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية المعادلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حبسما أفادت الوزارة في بيان صحفي.

كان موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، فتح باب التسجيل منتصف أغسطس أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام (الثانوية العامة + سنتان) الناجحين من الدور الأول" حتى 24 أغسطس.

وبلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات ونظائرها التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية75 % فأكثر، كما تقرر قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.

وأكدت الوزارة أنها ستقبل، الحاصلين على تلك الشهادات في الجامعات والمعاهد العليا بنسبة 10% من أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن ثلثي هذه النسبة من الحاصلين على الدبلومات الخمس سنوات والثلث للحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات..

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