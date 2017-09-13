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كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية قبيل انطلاق أسبوع شباب الجامعات

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مصراوي Masrawy

كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية قبيل انطلاق أسبوع شباب الجامعات

08:12 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية قبيل انطلاق أسبوع شباب الجامعات

جامعة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

انطلق، اليوم الأربعاء، كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية، قبل ساعات من انطلاق أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 26 جامعة مصریة تحت شعار: "شبابنا مستقبلنا ".

بدأ الكرنفال من الاستاد الرياضي بشبين الكوم، مرورًا بشوارع المدينة وحتى استاد الجامعة، والتي ستنطلق منه فعاليات أسبوع شباب الجامعات.

تقدم العرض حملة الإعلام وعروض طلابية وأعلام الجامعات المشاركة، وقدم الطلاب عروضًا لجامعاتھم و"ماكیتات" لأھم الثقافات يكل جامعة.

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