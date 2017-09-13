كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية قبيل انطلاق أسبوع شباب الجامعات
كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية قبيل انطلاق أسبوع شباب الجامعات
08:12 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
جامعة المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
انطلق، اليوم الأربعاء، كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية، قبل ساعات من انطلاق أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 26 جامعة مصریة تحت شعار: "شبابنا مستقبلنا ".
بدأ الكرنفال من الاستاد الرياضي بشبين الكوم، مرورًا بشوارع المدينة وحتى استاد الجامعة، والتي ستنطلق منه فعاليات أسبوع شباب الجامعات.
تقدم العرض حملة الإعلام وعروض طلابية وأعلام الجامعات المشاركة، وقدم الطلاب عروضًا لجامعاتھم و"ماكیتات" لأھم الثقافات يكل جامعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. تشييع جثمان النقيب أحمد فهمي بمسقط رأسه في المنوفية
-
إصابة شخصين اثنين في حريق بمنزل بالمنوفية
-
بالصور.. تطور جديد في وفاة 3 أطفال أشقاء بالمنوفية
-
قبل شهر من الحصاد.. لوادر الصرف الزراعي تدمر محصولي القطن والذرة بالمنوفية
إعلان
إعلان