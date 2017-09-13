كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية قبيل انطلاق أسبوع شباب الجامعات

المنوفية - مروة فاضل:

انطلق، اليوم الأربعاء، كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية، قبل ساعات من انطلاق أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 26 جامعة مصریة تحت شعار: "شبابنا مستقبلنا ".

بدأ الكرنفال من الاستاد الرياضي بشبين الكوم، مرورًا بشوارع المدينة وحتى استاد الجامعة، والتي ستنطلق منه فعاليات أسبوع شباب الجامعات.

تقدم العرض حملة الإعلام وعروض طلابية وأعلام الجامعات المشاركة، وقدم الطلاب عروضًا لجامعاتھم و"ماكیتات" لأھم الثقافات يكل جامعة.