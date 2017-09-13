الكاشف يستقيل من عضوية صندوق «تكافل الصحفيين»: النقيب يتجاهلنا

التحرير

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تسبب تأخر وصول نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، عن حضور اجتماع أعضاء مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، اليوم الأربعاء، فى أزمة، حيث أعلن حسام الكاشف عضو مجلس إدارة الصندوق استقالته من منصبه، اعتراضًا على «تجاهل» نقيب الصحفيين حضور اجتماعات الصندوق فى الموعد المحدد للاجتماع، حسب وصفه.

وقال الكاشف فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه استقال شفهيًا بعد تأخر النقيب عن حضور الاجتماع نحو ساعة إلا الربع، منوهًا بأنها ليست المرة الأولى التى يتأخر فيها نقيب الصحفيين عن حضور اجتماعات لمجلس إدارة الصندوق، كما أنه لم يعقد سوى اجتماع واحد فقط للأعضاء منذ توليه رسميًا منصبه.

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وأكد الكاشف أنه سيتقدم باستقالة رسميًا مكتوبة من منصبه خلال ساعات، موضحًا أنه كان المفترض مناقشة الميزة التكافلية لأعضاء الصندوق بعد خروجهم على المعاش لتزيد على 18 ألف جنيه، وغيرها من الإجراءات، إلا أن تأخر موعد حضور النقيب الاجتماع لم يسمح بذلك.

وتابع الكاشف: «كنا نتمنى أن تتم معاملتنا بشكل أفضل من ذلك، خاصة أننا نقوم بعمل تطوعي لصالح الصحفيين، ونريد منحهم ميزة تكافلية، وتوفير قروض ومعارض لهم بأسعار مناسبة».