مجلس مدينة الأقصر يشن حملة لإزالة المباني المخالفة (صور)

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شن مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لإزالة عدد من المباني المخالفة المقامة دون ترخيص.

وذكر بيان لمجلس المدينة اليوم الأربعاء أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة لمبانٍ دون ترخيص تضمنت إزالة 4 غرف مبنية بالطوب والمونة الأسمنتية، و 4 أسوار، وسلمين أحدهما خرساني والآخر مبني بالطوب الأحمر، وسقف من الخشب أمام مدخل المنور الخارجي بأحد العقار بالدور الأرضي.

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وأضاف البيان: شملت أعمال الحملة تنفيذ قراري إزالة لسور ومبانٍ في المهد ناحية نجع الخطباء، ونجع القباحي الغربي، لبنائهما بدون ترخيص.