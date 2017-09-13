السجن المشدد 6 سنوات لمهندس في قضية "رشوة وزارة الري"
السجن المشدد 6 سنوات لمهندس في قضية "رشوة وزارة الري"
07:06 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة هشام سلامة مهندس بوزارة الري ،بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة، لإدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري".
كما قضت المحكمة، بإعفاء كل من طارق مصطفى و محمد إسماعيل و محمد شريف و إيهاب يوسف، من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كلا من المستشارين أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول موظف عام بإدارة حماية النيل بالقاهرة الكبري، طلب وأخذ لنفسة عطايا نقدية، و طلب من المتهمين 100 ألف جنية، مما أدي إلي الإخلال بواجبات وظيفته.
كانت النيابة احالت "هشام –س" مهندس بالمكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الموارد المائيه والري، و "طارق.م"، "محمد إسماعيل "،"محمد شريف "،"إيهاب يوسف "، الى محكمة الجنايات .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أين تذهب الـ150 مليون جنيه بعد مؤبد "اللبان" في "الرشوة الكبرى"؟
-
لماذا أعفت المحكمة متهمة الرشوة الجنسية من العقوبة في قضية مجلس الدولة؟
-
السجن المؤبد لـ "اللبان" في قضية "الرشوة الكبرى".. ومصادرة ممتلكاته
-
12 محطة مرت بها "الرشوة الكبرى" أبرزها "العلاقة الجنسية ومغارة على
إعلان
إعلان