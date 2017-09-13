السجن المشدد 6 سنوات لمهندس في قضية "رشوة وزارة الري"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة هشام سلامة مهندس بوزارة الري ،بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة، لإدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري".

كما قضت المحكمة، بإعفاء كل من طارق مصطفى و محمد إسماعيل و محمد شريف و إيهاب يوسف، من العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كلا من المستشارين أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول موظف عام بإدارة حماية النيل بالقاهرة الكبري، طلب وأخذ لنفسة عطايا نقدية، و طلب من المتهمين 100 ألف جنية، مما أدي إلي الإخلال بواجبات وظيفته.

كانت النيابة احالت "هشام –س" مهندس بالمكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الموارد المائيه والري، و "طارق.م"، "محمد إسماعيل "،"محمد شريف "،"إيهاب يوسف "، الى محكمة الجنايات .