​التعليم تُعلن تحقيقاتها في واقعة استبدال علم إسرائيل بفلسطين بأحد الكتب الخارجية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المختصة بالوزارة، وذلك لدراسة موضوع التحقيق في واقعة وضع علم إسرائيل على الغلاف الداخلي لأحد الكتب الخارجية لمادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2017/2018.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة تبين لها أن الكتاب الخارجي المشار إليه لم يُمنح صلاحية التداول حتى تاريخه من جانب مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بديوان عام الوزارة وذلك طبقًا للتقرير الفني المعد في هذا الشأن والذي انتهى إلى وجود أخطاء بالكتاب بدايةً من الغلاف".

وأوضح حجازي أن المحتوى الدراسي بالكتاب المذكور يحمل عنوان " وطننا العربي ظواهر جغرافية وحضارة إسلامية "، ويتناول محتواه الدراسي مناقشة الموضوعات المتعلقة بالوطن العربي، كما أن مجموعة صور الأعلام الموجودة بداخل الكتاب هي بالفعل صور أعلام لدول الوطن العربي.

وأوضح أن اللجنة انتهت إلى إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء قيام دار النشر المسئولة عن تداول الكتاب دون الحصول على ترخيص بصلاحية التداول من جانب الجهات المعنية بالوزارة والمتمثلة في مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكد أن الوزارة بكافة قطاعاتها وأجهزتها الفنية حريصة كل الحرص على الحفاظ على الهوية المصرية والبعد الإقليمي والعربي، ودعم ومساندة كافة القضايا الإقليمية والعربية، وتوخي الدقة اللازمة في كل ما يتم إدراجه بالمناهج الدراسية بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي.

جاء هذا على خلفية، اكتشاف وجود علم إسرائيل في مكان دولة فلسطين على خريطة العالم بكتاب "الامتحان" الخارجي الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية بالصف الثاني الإعدادي.

وكانت دار النشر "الدولية" الصادر عنها كتاب "الامتحان" قد ذكرت أن وجود علم إسرائيل بدلا من فسلطين بإحدى الخرائط الواردة بالكتاب، جاء عن طريق الخطأ، خاصة أن الخريطة غير مرتبطة بالمنهج، ولكن تم شرائها من الإنترنت ووضعها كفاصل بين وحدتين، ولم يلحظ المراجع الأمر، لأن الخريطة صغيرة ولابد من تكبيرها لرؤية العلم.

وأوضحت دار النشر أنها تداركت الأمر بعد الطبعة الأولى، وتم تعديل الخريطة بالطبعة الثانية، مشيرة إلى أن الخطأ غير مقصود.

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