لبنان يسعى لتعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا

موسكو - (د ب أ):

اجتمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، الأربعاء، في الوقت الذي يتطلع فيه لبنان لتجنب امتداد الصراع في سوريا المجاورة إلى أراضيه.

وقال الحريري لبوتين، وفقا لبيان صحفي، إن لبنان يود أن يرفع التعاون العسكري مع روسيا إلى نفس المستوى الرائع للعلاقات السياسية بين البلدين.

وكان الحريري، الذي التقى مع بوتين في مدينة سوتشي جنوب روسيا للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيسا للوزراء العام الماضي، ناقدا صريحا للرئيس السوري بشار الأسد، الحليف الرئيسي لروسيا في الحرب الأهلية السورية.

ووصف الحريري زيارته لروسيا بأنها "مهمة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة، خصوصا في ضوء الاتصالات الجارية لإيجاد حل للأزمة السورية، وحماية لبنان من تداعياتها السلبية، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني في بيان.

وكان مسؤولون لبنانيون وروس رفيعو المستوى قد عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات في موسكو تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال مجلس الأمن الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "تاس" إن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بحثا "القضايا الخاصة بالتعاون الروسي اللبناني في مجال الأمن" بما في ذلك مكافحة الجماعات الإرهابية الدولية".