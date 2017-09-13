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بوتين: الاتفاقات بين روسيا ولبنان تعمل لصالح البلدين

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مصراوي Masrawy

بوتين: الاتفاقات بين ولبنان تعمل لصالح البلدين

05:39 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

بوتين: الاتفاقات بين روسيا ولبنان تعمل لصالح البلدين

الرئيس الروسي ورئيس الوزراء اللبناني

موسكو- أ ش أ:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في موسكو اليوم/ الأربعاء/، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال لقاء رئيسي وزراء روسيا ولبنان أمس، ستعمل لصالح البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية /سبوتنيك/ عن بوتين قوله خلال لقائه الحريري: "واثق من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستعمل لصالح التطوير الإيجابي للعلاقات الثنائية الحكومية بين موسكو وبيروت".

واضافت الوكالة الروسية أنه تم خلال اللقاء بين رئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والروسي ديميتري مدفيديف أمس /الثلاثاء/، مناقشة فكرة أن تدرس شركة "غازبروم" الروسية آفاق المشاركة في التنقيب عن الغاز في الجرف القاري بلبنان، وتنمية مواقع الغاز البحرية في حال وجدت مواقع جيولوجية تثير اهتمامها.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة "نوفاتيك" الروسية للمشاركة في مناقصة خاصة بالتنقيب في الجرف القاري الواقع في المنطقة التي يدور جدل حولها بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية فيها. ويجري العمل على تحديد شكل مشاركة الشركة الروسية في المشروع.

كما نقلت الوكالة الروسية عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم /الأربعاء/ إعلانه أن لدى الشركات الروسية فرصة جيدة للحصول على تراخيص لتطوير حقول النفط والغاز في الجرف اللبناني.

وقال الحريري "الوضع الآن يتطور بشكل جيد، ولديها (الشركات الروسية) فرصة كبيرة للفوز في هذا الترخيص. نحن نحاول أن نبذل كل ما في وسعنا لنقدم لهم جميع الشروط اللازمة لذلك".

وأعرب الحريري عن أمله في أن يتم إعلان نتائج المناقصة في المستقبل القريب وبحلول نهاية العام سيكون من الممكن توقيع العقود.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "سيكون هناك نتائج في ديسمبر، آمل أن يكون ذلك هدية عيد الميلاد للبنان".

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