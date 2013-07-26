التخطيط تستعين بالحرس الجمهورى لحمايتها من المظاهرات اليوم

قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط، إن الوزارة قد تستعين بنادى الحرس الجمهورى لحمايتها اليوم، تحسبا لأى تطورات فى المظاهرات المقررة اليوم، تلبية لدعوة الفريق عبد الفتاح السيسى لجموع المصريين اليوم للنزول لمساندة الجيش ضد الإرهاب.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن نادى الحرس الجمهورى يقع أمام الوزارة، وإذا تطورت الأحداث، سوف تتدخل قوات الحرس الجمهورى لحماية المبنى والمنشآت بجواره، بسبب وقوع الوزارة بالقرب من الأحداث، حيث إنها تقع فى محيط رابعة العدوية القريب من مقر الوزارة فى شارع صلاح سالم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لم تطلب أى زيادة فى عملية التأمين حتى يوم الخميس الماضى.