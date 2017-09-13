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تقرير حكومي: إزالة 412 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة منذ ثورة يناير –(إنفوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

تقرير حكومي: إزالة 412 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة منذ ثورة يناير –(إنفوجرافيك)

05:23 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

تقرير حكومي: إزالة 412 ألف حالة تعدٍ على أراضي الدولة منذ ثورة يناير –(إنفوجرافيك)

المهندس إبراهيم محلب

كتب- أحمد مسعد:

حصل "مصراوي" على تقرير وزارة الزراعة بشأن حالات التعديات على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011، وحتى 10 سبتمبر الجاري، والذي سيتم تقديمه إلى لجنة استرداد أراضي الدولة التي يشرف عليها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية.

وكشف التقرير الذي أصدرته الإدارة المركزية لشؤون حماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، عن بلوغ عدد حالات التعدي على الأراضي، مليون و758 ألف و378 حالة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة نجحت في إزالة 412305 حالة تعدٍ بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون بواقع 23330 فدان، فيما تُعد الإدارة المركزية لحماية الأراضي خطة لعدد الحالات التي لم يتم إزالتها حتى الآن والتي تُقدر بـ 1346073 حالة، بواقع 54812 فدان.

كانت وزارة الزراعة انتهت في يونيو الماضي، من مشروع جديد لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية لتصبح جناية بدلًا من جنحة، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات.

عدد-حالات-التعدى-علي-الأراضي-الزراعية-خلال-6-سنوات

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مصراوي Masrawy

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