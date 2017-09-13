أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بـ"الركابية" في دمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بـ"الركابية" في دمياط

05:05 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    03aa106f68.jpg

  • عرض 5 صورة

    4976b4e5eb.jpg

  • عرض 5 صورة

    57bc88c203.jpg

  • عرض 5 صورة

    50a4f019c8.jpg

  • عرض 5 صورة

    dbb64d9808.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"محمد رضا".. شهيد اختصم قاتله قبل ساعات من وفاته

دمياط – محمد إبراهيم:

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية بمحافظة دمياط، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، بقرية الركابية في حضور أطباء من التخصصات المختلفة إلى جانب خدمة التحاليل وصرف أدوية بالمجان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمود المرسي.

وقال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريح صحفي، إن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى من أهالي قرى المحافظة تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه فضلًا عن صرف العلاج اللازم.

وأوضح الخطيب، أن المئات من الأهالي توافدوا على سيارات القافلة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في قرى الركابية وأم الرضا وجمصة حتى مساء غد الخميس لتقديم الدعم.

وشارك في القافلة محمد البساطي نائب المركز لشئون القرى، ونهلة الغيطاني رئيس قرية الركابية وعدد من أمناء الأحزاب ورؤساء الجمعيات الأهلية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدا.. قافلة طبية مجانية من "الداخلية" لأهالي الوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. البدء في إنشاء المركز اللوجيستي للمستلزمات الطبية بالأقصر

    أخبار

  • برلماني عن وحدة "المعابدة" الصحية بأسيوط: غاب العاملون وحضر "الماعز"

    أخبار

  • محافظ دمياط يترأس اجتماع إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

    أخبار

إعلان

9da0d58155.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج