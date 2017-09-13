بالصور.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بـ"الركابية" في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية بمحافظة دمياط، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، بقرية الركابية في حضور أطباء من التخصصات المختلفة إلى جانب خدمة التحاليل وصرف أدوية بالمجان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمود المرسي.

وقال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريح صحفي، إن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى من أهالي قرى المحافظة تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه فضلًا عن صرف العلاج اللازم.

وأوضح الخطيب، أن المئات من الأهالي توافدوا على سيارات القافلة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في قرى الركابية وأم الرضا وجمصة حتى مساء غد الخميس لتقديم الدعم.

وشارك في القافلة محمد البساطي نائب المركز لشئون القرى، ونهلة الغيطاني رئيس قرية الركابية وعدد من أمناء الأحزاب ورؤساء الجمعيات الأهلية.