قتل حماته وطعن زوجته قبل أن يسلم نفسه للشرطة بأسوان
قتل حماته وطعن زوجته قبل أن يسلم نفسه للشرطة بأسوان
04:49 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
أرشيفية
أسوان - إيهاب عمران:
قتل مندوب شرطة، بمركز شرطة دراو، حماته وطعن زوجته بسبب خلافات أسرية، وسلم نفسه بعدها للشرطة.
وتلقى العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من مركز شرطة دراو، يفيد قيام "رمضان. م. ر" 33 عامًا، مندوب شرطة بمركز شرطة دراو، بقتل حماته، وإصابة زوجته بعد طعنهما بالسكين وهما نائمتين.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، ونشب بينه وبين أسرة زوجته خلافات، ارتكب على إثرها الواقعة، وسلّم نفسه لمركز الشرطة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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