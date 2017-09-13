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قتل حماته وطعن زوجته قبل أن يسلم نفسه للشرطة بأسوان

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مصراوي Masrawy

قتل حماته وطعن زوجته قبل أن يسلم نفسه للشرطة بأسوان

04:49 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

قتل حماته وطعن زوجته قبل أن يسلم نفسه للشرطة بأسوان

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

قتل مندوب شرطة، بمركز شرطة دراو، حماته وطعن زوجته بسبب خلافات أسرية، وسلم نفسه بعدها للشرطة.

وتلقى العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من مركز شرطة دراو، يفيد قيام "رمضان. م. ر" 33 عامًا، مندوب شرطة بمركز شرطة دراو، بقتل حماته، وإصابة زوجته بعد طعنهما بالسكين وهما نائمتين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، ونشب بينه وبين أسرة زوجته خلافات، ارتكب على إثرها الواقعة، وسلّم نفسه لمركز الشرطة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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