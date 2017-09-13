"تواصل" تعقد مؤتمرًا الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل شراء "الحياة".. وتنفي علاقة CIB بالصفقة

كتبت – ندى الشريف:

نفت مجموعة "تواصل" الإعلامية، وجود أي صلة للبنك التجاري الدولي CIB بصفقة شرائها لشبكة قنوات الحياة الفضائية.

يأتي ذلك ردًا على ما وصفته بـ"تداول معلومات خاطئة بشأن هوية الملاك الجدد لشبكة قنوات الحياة"، بعد إعلان "تواصل" اتفاقها مع شركة سيجما للإعلام على شراء قنوات الحياة في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت "تواصل" في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر الأسبوع المقبل للإعلان عن كافة تفاصيل صفقة شرائها لشبكة قنوات الحياة، كما تعلن عن قائمة المساهمين في شركة "تواصل".

وينص اتفاق البيع بين شركتي "تواصل" و"سيجما" على شراء مجموعة "تواصل" شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل، ومن المقرر أن تتسلم "تواصل" استوديوهات الحياة الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.

وتعتزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل"، فيما أشرف على إعداد الاتفاقية الدكتور هاني سري الدين والدكتور محمد بكري بالتنسيق مع شركة "سي آي كابيتال" باعتبارها المستشار المالي للصفقة.

وأكد الجانبان حرصهما الشديد على ضمان حقوق العاملين في الشبكة، ومنح الأولوية الكاملة لتسوية كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة فور الانتهاء من إجراءات عقد البيع النهائي.