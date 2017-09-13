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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل

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مصراوي Masrawy

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل

04:32 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال

رام الله- أ ش أ:
أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل، أطلقت النار على الشاب هيثم حسن عيسى جرادات (13 عاما) من بلدة سعير وأصابته بحجة محاولة تنفيذه عملية طعن، ومنعت الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب منه وتقديم الإسعافات الأولية له.

من جانبه قال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن الفتى اقترب من محطة لانتظار الحافلات عند مدخل مستوطنة كريات أربع، وأثار شكوك عدد من المستوطنات اللواتي كن في المكان، واللواتي بدورهن استدعين جنديا وعندئذ استل الفتى سكينا وأخذ يجري باتجاههن إلا أن الجندي أطلق النار عليه وأصابه في بطنه.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن المصاب إصابته خطيرة وقد تم نقله فيما بعد إلى مستشفى إسرائيلي داخل القدس المحتلة.

وعلى إثر عملية إطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال على الطفل جرادات، قامت بإغلاق مفرق بيت عينون ومنعت السيارات من التوجه باتجاه مناطق جنوب الخليل.

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